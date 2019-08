Foorkramers Meifoor verhuizen met wagens naar Waggelwater Bart Huysentruyt

27 augustus 2019

19u34 0 Brugge De foorkramers van de Meifoor mogen hun woonwagens vanaf volgend jaar op de nieuwe Waggelwaterparking aan het AZ Sint-Jan plaatsen.

De voorbije jaren stonden hun wagens aan het industriepark Ten Briele, maar echt ideaal was dat niet. “De parking met 149 plaatsen is bijna klaar”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Er zijn ook zes plaatsen voor mensen met een handicap. Er zijn wat meerwerken geweest om de draagkracht van de ondergrond te verbeteren voor de zware wagens van de foorkramers.” Raadslid Nele Caus (N-VA) vindt dat de nieuwe randparking veel geld kost en maakt zich ook zorgen over de waterdoorlaatbaarheid. “Het is één grote betonnen vlakte. Jammer dat niet voor waterdoorlatende oplossingen is gekozen.”