Foorkramer William Pauwels overleden Bart Huysentruyt

19 september 2019

21u10 13 Brugge De bekende Brugse foorkramer William Pauwels is overleden. Hij was één van de gezichten van de Meifoor, maar was ook op andere West-Vlaamse kermissen gekend. William Pauwels is 69 jaar geworden.

Pauwels was 18 jaar voorzitter van foorcomité Brugge, 8 jaar voorzitter en bestuurslid van het vrij nationaal syndicaat der foorreizigers van België en bestuurslid van het Ere- en Beschermcomité van de Sint-Leo scouts.

Hij baatte samen met zijn vrouw Myriam Bossu 39 jaar De Gezondheidsapotheek uit: een friet- en oliebollenkraam. Ze leerden elkaar ooit op de kermis kennen. William Pauwels liet zijn zaak zo’n tien jaar geleden over aan een ander koppel, maar hij was nog altijd graag gezien en schuimde de kermissen nog vaak af. In 2012 stond hij op de lijst van CD&V voor de Brugse gemeenteraadsverkiezingen.

William Pauwels werd in Brugge geboren op 26 januari 1950. Hij was zoon van een restaurantskoppel. Na zijn humaniora economische wetenschappen in de Frères, ging hij daar als kelner werken. William Pauwels laat, naast zijn echtgenote Myriam, ook twee zonen Vincent en Christophe achter.