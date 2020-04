Foodautomaat met gezonde slaatjes in het AZ Sint-Lucas: “Speciaal voor het personeel” Bart Huysentruyt

16u54 0 Brugge In het AZ Sint-Lucas in Brugge staat sinds enkele dagen een foodautomaat van KJURE, speciaal voor het personeel. Het startende, Kortrijkse familiebedrijf vult de automaat elke dag met gezonde, ambachtelijk gemaakte maaltijden.

Nu de supermarkten vooral lege rekken tonen, is de foodautomaat een welgekomen gast. Thai scampi salade, groentelasagne, zalm met wokgroenten, slaatje geitenkaas, bloemkoolcurry: de foodautomaat van KJURE in Brugge is gevuld met smakelijke, ultragezonde takeawaygerechten, maaltijdsalades en soepen. De gerechtjes zijn bovendien vaak vegetarisch en lactosevrij en altijd glutenvrij. Elke dag worden ze in Kuurne zelf bereid in de keuken van het familiebedrijf. De automaten worden ook eigenhandig gevuld, zodat de veiligheidsmaatregelen zeker worden nageleefd.

Onder de hashtag #samenerdoor is dit een unieke samenwerking die tegemoetkomt aan twee belangrijke verzuchtingen in tijden van corona: het steunen van het ziekenhuispersoneel dat elke dag in de frontlinie het beste van zichzelf geeft en het steunen van jonge ondernemers voor wie de crisis vooral financieel een zware beproeving is. KJURE staat klaar om ook andere ziekenhuizen te voorzien van een gezond foodautomaat.