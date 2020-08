Fontein in Koningin Astridpark stilgelegd door aanhoudende droogte Bart Huysentruyt

12 augustus 2020

11u55 0 Brugge De fontein in het Koningin Astridpark is door de stad stilgelegd door de aanhoudende droogte.

De waterpartij is de enige Brugse fontein die met grondwater gevoed wordt. Als gevolg van de aanhoudende droogte staat het grondwaterpeil echter uitzonderlijk laag. “Om beschadiging aan de fonteinpomp te voorkomen, hebben we besloten om de fontein tijdelijk uit te schakelen”, zegt schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet (CD&V). “Van zodra het grondwaterpeil zich herstelt, zal de fontein terug in gebruik worden genomen.”