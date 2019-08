Fishing for Litter-project stimuleert vissers om afval vanop zee mee te nemen Siebe De Voogt

14 augustus 2019

14u45 0 Brugge De Belgische visserijsector strijdt actief mee tegen zwerfafval op zee. Het internationale Fishing for Litter-project, “vissen voor zwerfvuil”, wil vissers aanzetten om afval dat ze tegenkomen op zee, mee te nemen op hun boot.

Op de kaai naast de Vlaamse Visveiling in Zeebrugge vond woensdagmorgen een evenement plaats voor Belgische vissers en reders. Zij werden aangemoedigd om ambassadeur te worden van het Fishing for Litter-Project: een internationaal recycle initiatief. Door lid te worden engageren vissers zich om afval mee aan land te nemen, dat ze bij het vissen toevallig bovenhalen. Voor de opslag van het afval worden aan boord grote zakken, zogenaamde Big Bags, voorzien via de Vlaamse Visserijcoöperatie (VVC Equipment. Bij terugkomst in de haven geven de vissers de Big Bags af, waarna het afval verwerkt en gerecycleerd wordt.

Volgens Pedro Rappé, bemanningslid op de Z.483 Jasmine, werden de laatste tijd enorme stappen vooruit gezet op het vlak van afvalverwerking op zee. De visser engageerde zich al als Fishing for Litterambassadeur. “De eerste mentaliteitswijziging begon met het meebrengen van het eigen huisafval aan wal”, vertelt hij. “Dat principe wordt nu godzijdank al enkele jaren toegepast in de visserijsector. Een volgende mentaliteitswijziging is volop bezig door het Fishing for Litter-project. Het is nu zaak om de werkwijze tot een automatisme om te vormen op vissersboten.”