Filmmuziek van Mortal Kombat op vooravond van gamefestival Playtime 20.20 Bart Huysentruyt

08 januari 2020

14u52 0 Brugge Op zaterdag 7 en zondag 8 maart tovert Cultuurcentrum Brugge de 150-jarige Koninklijke Stadsschouwburg om tot een reusachtige gamehal.

Op de vooravond van het gamefestival Playtime 20.20 brengt de Brugse band Chaos Generator in de Stadsschouwburg live de soundtrack van de gamefilm Mortal Kombat (1995).

In de jaren 80 van vorige eeuw bereikte de game-industrie ook de volwassen leeftijd. Muziek was toen een belangrijk onderdeel van de ervaring tijdens het gamen. Vooral één thuiscomputer viel op door zijn unieke synthesizer-chip: de Commodore 64. Het gebruik van de hardware SID-chip resulteerde in geluiden en muziek die nog nooit eerder waren gehoord.

“De bandleden van Chaos Generator gebruiken deze ‘spelcomputer’ in combinatie met andere synthesizers voor de creatie van hun muzikale wereld", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Die wereld laten ze op de vooravond van het gamefestival ‘Playtime 20.20’ los op Mortal Kombat, de actiefilm die in 2020 zijn 25ste verjaardag viert. Bovendien is dit de allereerste en waarschijnlijk ook de enige keer dat je deze band live aan het werk kan zien, want normaal treden ze nooit op.”

Dit filmconcert, in samenwerking met Razor Reel Flanders Film Festival, is gratis, maar het is noodzakelijk om genummerde plaatsen te reserveren via ccbrugge.be/mortalkombat. Gratis tickets kunnen gereserveerd worden vanaf vrijdag 10 januari.