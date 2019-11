Filipijnse moeder weigert dochtertje al 3 jaar terug te laten keren naar de Brugse vader: rechter geeft haar 3 jaar effectief Siebe De Voogt

14 november 2019

14u00 12 Brugge Een 38-jarige vrouw uit de Filipijnen heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 3 jaar gekregen voor parentale ontvoering. Sheryl R. vertrok 3 jaar geleden met haar - nu 5-jarig - dochtertje naar haar thuisland en weigert het kind sindsdien te laten terugkeren naar haar vader in Brugge. “De beklaagde toont een gebrek aan respect voor hem en voor het Belgische gerecht”, stelt de rechter.

Bruggeling C.H. (46) was tot februari 2016 samen met de Filipijnse Sheryl R. (38), maar de relatie liep spaak. Beiden hadden op dat moment een dochtertje van 2 jaar. In maart van dat jaar diende de vader bij de familierechtbank een verzoekschrift in om de verblijfsregeling van het meisje in orde te brengen. Met de moeder bereikte hij een overeenkomst voor een week-weekregeling. In het bewuste document verklaarde de vader zich ook akkoord om - samen met zijn dochter en ex-partner - naar de Filipijnen te trekken en er zijn voormalige schoonfamilie te bezoeken.

Ook klacht ingediend

Op 4 mei maakte het drietal de reis van 10.000 kilometer. Twee weken later stond de terugreis gepland, maar eenmaal op de Filipijnen weigerde de moeder terug mee te gaan met het kind. De voorbije drie jaar bewoog de vader volgens de rechtbank hemel en aarde om zijn dochter terug in België te krijgen. Hij verkreeg via de familierechtbank het exclusieve ouderlijk gezag en diende in de zomer van 2016 een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter, waarop zijn vrouw op de Filipijnen werd verhoord. Zij bleek daar op haar beurt al een klacht tegen hem te hebben ingediend voor vermeende slagen en verwondingen. Volgens de Filipijnse autoriteiten vond de vrouw naar eigen zeggen niet de moed om terug te keren wegens het emotionele, psychologische en fysieke misbruik van C.H.

De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van de vrouw. Aangezien België geen uitleveringsverdrag met de Filipijnen heeft, is het nog maar de vraag in welke mate die aanhouding ook effectief zal kunnen uitgevoerd worden

Volgens de correctionele rechtbank in Brugge diende Sheryl R. bewust valse klachten in tegen haar ex-partner. “De beklaagde toont een gebrek aan respect voor hem en voor het Belgische gerecht”, klinkt het in het vonnis. “Met een effectieve celstraf hoopt de rechtbank een einde te maken aan de parentale ontvoering.”

Dwangsom

De vader zag zijn intussen 5 jaar oude dochter al 3 jaar niet meer. Zelfs een dwangsom van 25.000 euro kon haar niet tot inkeer brengen.

De Bruggeling kreeg - op eigen vraag - 1 euro morele schadevergoeding toegekend. Het belangrijkste voor hem is dat hij zijn dochtertje terugziet. De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van zijn ex. Aangezien België geen uitleveringsverdrag met de Filipijnen heeft, is het nog maar de vraag in welke mate die aanhouding ook effectief zal kunnen uitgevoerd worden.