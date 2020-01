Filedruk in Brugge neemt lichtjes toe, blijkt uit rapport van TomTom: “Kruispunt met de Bloedput wordt een aandachtspunt” Bart Huysentruyt

29 januari 2020

06u00 0 Brugge In Brugge is de algemene verkeersdrukte in 2019 licht toegenomen ten opzichte van het jaar voordien. Dat blijkt uit de Traffic Index van TomTom, de Nederlandse fabrikant van navigatiesystemen. “Het kruispunt met de Bloedput wordt stilaan een aandachtspunt", stelt burgemeester Dirk De fauw vast.

TomTom pakt elk jaar opnieuw uit met de resultaten van de verkeerssituatie in België en de rest van de wereld. Het rapport van de producent van navigatiesystemen omvat 416 steden in 57 landen.

In ons land blijft Brussel met het meeste fileleed kampen, iets wat volgens een ‘congestiepercentage’ wordt vastgelegd. In onze hoofdstad gaat het zo om 38 procent meer reistijd dan wanneer je zonder files zou kunnen rijden. Tegen het einde van de Belgische top 10 staat Brugge op plaats 8. Wie in Brugge van A naar B rijdt, doet dat met 16 procent meer reistijd: ofwel één procent meer dan in 2018. Dat is ongeveer even ‘goed’ als Kortrijk.

De drukste dag in Brugge was op zondag 17 februari (46 procent). Ochtend- en avondspits in Brugge zijn even druk en duren gemiddeld negen minuten langer per half uur.

De drukste routes van Brugge zijn de Bevrijdingslaan (nabij het kruispunt met de Gulden-Vlieslaan), de Generaal Lemanlaan, Buiten Gentpoortvest, de Gentpoortstraat en de Smedenstraat.

Geen extra rijstroken

De resultaten zijn niet alarmerend, maar wel richtinggevend: ook in Brugge nemen de files toe. “Spijtig genoeg kunnen we dat niet altijd verhinderen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Ik stel vast dat er ‘s morgens en ‘s avonds vaak piekmomenten zijn op de invalswegen, zoals de Blankenbergse Steenweg, de Koning Albert I-laan of de Torhoutse Steenweg. We kunnen daar helaas geen rijstroken toevoegen. De weginfrastructuur laat dat niet toe. Het zou bovendien niet van goed beleid getuigen om dat wél te doen.”

Op de E403 kan er wel een spitsstrook aangelegd worden, om files tussen Lichtervelde en Brugge op te lossen. “Maar uiteindelijk zullen die wagens in Brugge toch weer op twee rijstroken samenkomen”, zegt De fauw. “Dus dat moet echt bekeken worden.”

Kruispunten op de ring

Een van de grootste knelpunten was vroeger de Unesco-rotonde, al lijken de problemen daar van de baan. De drukte heeft zich nu verlegd naar de Bloedput, waar verscheidene drukke wegen samenkomen. “Er moet sowieso een oplossing komen voor onze ringweg", zegt De fauw. “Daar speelt de Bloedput een belangrijke rol in. Deze wegen zijn de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Als stad kunnen wij enkel aandringen op centen voor de aanpak van onze ring. We willen daar een aantal kruispunten wegwerken én een oplossing hebben voor de drukke Bloedput.”

Fietsers

In een optimistisch rapport was er vorig jaar sprake van investeringen in 2023 of 2024. Maar bevestiging heeft de stad daarover nog niet gekregen. In de tussentijd probeert Brugge meer inwoners op de fiets te krijgen. “Dat doen we door ingrepen te doen om het voor zwakke weggebruikers interessanter te maken", zegt De fauw. “Dat is ook de reden waarom we momenteel onze fietsring FR30 vorm geven. Hoe vlotter én veiliger je tussen Brugge en de deelgemeenten kan fietsen, hoe vaker mensen hun wagen zullen thuislaten.”