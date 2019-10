Fietstunnels in Sint-Pieters komen er tegen 2021 Bart Huysentruyt

20 oktober 2019

13u06 1 Brugge De geplande fietstunnels onder de Blankenbergse Dijk en Waggelwater in Sint-Pieters komen er zeker tegen 2021. Dat laat de stad Brugge, dat voor de realisatie samenwerkt met TucRail, weten.

Meer dan 15 jaar geleden zijn de eerste stappen gezet voor de realisatie van een fietstunnel onder het spoor ter hoogte van de Blankenbergse Dijk in Sint-Pieters. Deze dijk is er nog wel, maar werkte niet meer als een waterkerende dijk. “De Blankenbergse Dijk is vandaag voornamelijk een fietsverbinding doorheen de polders tot aan de kust”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). "TucRail legde de stad drie variaties voor. We kozen voor een variant waarbij de tunnel opschuift in zuidelijke richting, waardoor er een rechte fietsverbinding ontstaat.”

Hierdoor komt het fietspad recht uit op de oostelijke zijde. Met deze variante komt de tunnelmond uit op private percelen die in eigendom zijn van de beide sociale huisvestingsmaatschappijen die op Brugs grondgebied actief zijn. Er was al een positief overleg met de eigenaars. Een tweede tunnel zal verderop de Rustenburgwijk verbinden met de randparking in de Waggelwaterstraat. “Hierdoor ontstaat een betere fiets as tussen het centrum en de medische campus Sint-Jan en omgeving”, licht schepen Van Volcem toe. De tunnels worden op hun plaats geschoven, eenmaal het nieuwe woonzorgcentrum in Sint-Pieters klaar is. “Dit is een mooi voorbeeld van hoe we als de nummer één fietsstad van Vlaanderen er blijven naar streven om het comfort en de veiligheid van de fietsers in onze stad en de ruimere regio voortdurend te verbeteren”, voegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nog toe.