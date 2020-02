Fietstelpaal doet bijna weer wat hij moet doen: fietsen tellen Bart Huysentruyt

26 februari 2020

12u41 0 Brugge De fietstelpaal aan de passantenbrugjes richting de Spoorwegstraat in Brugge werkt vanaf zaterdag weer. Het systeem lag sinds vorige zomer plat.

Sinds de opening van de passantenbrugjes en de onderdoorgang van het spoor richting de Spoorwegstraat in april 2018 worden de fietsers geteld via de fietstelpaal. “Door deze telpaal weten we dat het aantal fietsers die gebruikmaken van deze verbinding jaarlijks vlot de kaap van het miljoen overschrijden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Maar de sensoren gingen stuk en er konden geen tellingen meer uitgevoerd worden.” Om dit op te vangen werden telslangen voorzien in afwachting van het herstel. De fietsers werden dus blijvend geteld, maar dat werd niet meer op het scherm getoond.

“De herstelling heeft langer geduurd dan verwacht, omdat we ook van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om de fietstelpaal aan te sluiten op netstroom”, zegt De fauw. “Dit was nodig voor het geval er niet voldoende zonlicht gecapteerd kan worden door het zonnepaneel. Vooral in de wintermaanden was dit soms het geval.”

Op vrijdag 28 februari vinden de laatste aanpassingen plaats. Als alles goed verloopt, zal de fietspaal op de laatste dag van februari weer volledig operationeel zijn en zal iedereen opnieuw mee kunnen tellen.