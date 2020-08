Fietsstraten én knip in de Houtkaai moeten wijk Christus-Koning in Brugge veiliger maken Bart Huysentruyt

24 augustus 2020

15u16 0 Brugge Met de inhuldiging van de fietsstraten Maria Van Bourgondiëlaan en Gerard Davidstraat en Lauwersstraat en met de knip in de Houtkaai aan de Scheepsdalebrug zijn er ingrepen gepland in de wijk Christus-Koning in Brugge.

“De komende jaren zullen we de Koning Leopold I-laan en de Karel De Stoutelaan heraanleggen” zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Voor het stadsbestuur was dit hét sein om het ruimere plaatje in Christus-Koning onder de loep te nemen. Samen met de bewoners werd een inventarisatie gemaakt van knelpunten en bogen we ons via ontwerptafels over mogelijke oplossingen. Wat uit de bus kwam, is meer dan de heraanleg. Burgers kaartten ook andere knelpunten aan die we graag vanuit een globale visie, het wijkmobiliteitsplan, aanpakken.”

Eén van de knelpunten was de problematiek van de Houtkaai. “Hoge snelheden en vooral ook een sluiproute en dit ook doorheen een woonwijk en een schoolomgeving”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Door de knip van de Houtkaai aan de Scheepsdalebrug kunnen we aan dat sluipverkeer vrij eenvoudig een halt toeroepen. Bovendien pakken we zo ook het gevaarlijke punt aan de brug, een dode hoek-situatie die al vaak tot abrupte remmanoeuvres en geschrokken bestuurders leidde.”

De nieuwe fietsstraten komen er dan weer in de omgeving van scholen en zwembad Jan Guilini.