Fietsster (54) uit Brugge vecht voor haar leven na ongeval door gladheid: slachtoffer glijdt onder wielen personenwagen Mathias Mariën

05 december 2019

12u11 8 Brugge Een 54-jarige vrouw uit Brugge vecht voor haar leven nadat ze donderdagochtend met haar fiets onder een wagen terecht kwam. Volgens de eerste vaststellingen viel het slachtoffer over een ijsplek en gleed ze daardoor onder de personenwagen. De bestuurster was in shock.

Het ongeval gebeurde even voor 9 uur op het kruispunt van de Vossensteert en Zuidakker in Assebroek. De 54-jarige vrouw, die in de buurt woont, wou met haar fiets de Vossensteert opdraaien. Op datzelfde moment reed deed een wagen vlak achter haar hetzelfde. Door de ochtendgladheid verloor de fietsster echter plots de controle en schoof ze onder de aankomende wagen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en dienden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe. “Ze werd uiteindelijk in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis”, bevestigt politiewoordvoerster Lien Depoorter. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen, maar alles wijst in de richting van een spijtig ongeval door gladheid. De bestuurster van het voertuig was in shock.