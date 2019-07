Fietsmarkeringen en -stroken in Doornstraat Bart Huysentruyt

10 juli 2019

14u21 0 Brugge Op maandag 15 juli starten werken voor de aanleg van fietssuggestiestroken en -markeringen in de Doornstraat in Sint-Andries.

De fietssuggestiestroken, waar fietsers, maar ook auto’s mogen rijden, komen er tussen de Expresweg en de Oude Sint-Annadreef. De fietsmarkering loopt verder vanaf het kruispunt met de Oude Sint-Annadreef tot aan de Zeeweg. De werken zullen één week in beslag nemen. Het verkeer kan steeds door in één richting. Voor het verkeer in de andere richting wordt een omleiding voorzien via de Diksmuidse Heerweg. Ter hoogte van de werkzaamheden geldt een parkeerverbod.