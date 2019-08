Fietsersbond wil tunnel aan kruispunt N31 met Zandstraat Bart Huysentruyt

27 augustus 2019

19u31 0 Brugge Een tunnel die begin jaren tachtig van vorige eeuw op het programma stond, maar op het allerlaatste moment werd afgevoerd wegens bezwaar van een bewoner, wil de Brugse Fietsersbond nu toch realiseren.

“Er zijn al zoveel argumenten geweest om het niet te doen, maar wij pleiten ervoor om het wel te doen. Gezien de te verwachten toename van het fietsverkeer door een nieuwe woonverkaveling in Varsenare én het bijzonder drukke verkeer langs de Gistelse Steenweg, zou dit een veiliger en rustiger alternatief kunnen vormen om de binnenstad te bereiken”, zegt Geert Demeyere van de Fietsersbond. Ook het stadsbestuur van Brugge is een koele minnaar van zo'n tunnel. “De Zandstraat is door de provincie geselecteerd als bovenlokale fietsverbinding wat betekent dat deze fietsas belangrijk is voor het woon-werk en woon-school-verkeer tussen Brugge en Varsenare”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Weliswaar zal er nog serieus gestudeerd moeten worden en is een realisatie nog niet voor morgen. Ook Jabbeke is vragende partij. Beide besturen zullen bij de Vlaamse overheid aandringen om de Zandstraat als fietsas mét een fietsbrug over of tunnel onder de N31 op te nemen als prioritaire actie binnen het op te maken regionale mobiliteitsplan. De fout van het vorige plan waarbij het voor bewoners van de Zandstraat bijzonder moeilijk werd hun oprit nog te gebruiken of waarbij alle parkeerplaatsen verdwijnen mag niet herhaald worden. Er is dan ook overleg nodig met alle betrokkenen om tot een gedragen voorstel te komen.”