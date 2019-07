Fietsers baas in Leopold Debruynestraat en Driekoningenweg Bart Huysentruyt

18 juli 2019

10u49 0 Brugge Brugge krijgt er een vierde fietsstraat bij.

Het college van burgemeester en schepenen besliste om in de Leopold Debruynestraat en Driekoningenweg een fietsstraat in te richten. In afwachting van een volledige heraanleg van de straat, die momenteel gepland staat in 2022, zal deze fietsstraat aangeduid worden met wettelijke signalisatie en thermoplastische markering op het wegdek. Na de fietsstraten Veldstraat (parallel met Koning Albert I-laan), Filips De Goedelaan-Werfstraat (parallel met kleine R30) en Sint-Lenardstraat (Dudzele) is dit dus de vierde in de rij.

“Het zal zeker niet de laatste fietsstraat zijn”, belooft burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die meteen al drie andere fietsstraten in het vooruitzicht stelt. “Ook de Zandstraat (tussen Gistelse Steenweg en ventweg N31), de Edward De Denestraat (en stukjes Vestingstraat en Weidestraat) en de Damse Vaart (tussen Jules van Praetstraat en Fortbekeweg) (als deel van de fietssnelweg Brugge–Damme–Sluis) zullen dit najaar het statuut ‘fietsstraat’ krijgen. Bovendien werken we ook aan een beleidskader ‘fietsinfrastructuur’, om meer aandacht te hebben voor fietsers in het verkeer.”