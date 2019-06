Fietser zwaargewond na knal tegen raam in Brugse stadscentrum Jelle Houwen

23 juni 2019

Een 22-jarige Bruggeling is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een bizar ongeluk in het centrum van Brugge. De jongeman reed op zijn fiets in de Jozef Suvéestraat, aan het Koningin Astridpark toen het rond 19.30 uur fout ging. Wat er precies gebeurde wordt nog onderzocht door de politie want is niet geheel duidelijk. Mogelijks kwam hij in botsing met een andere fietser in het smalle straatje op de kasseien, of kwam hij lelijk ten val of gebeurde er nog iets anders. De politie onderzoekt dat nog. In ieder geval verloor hij de controle over zijn fiets en kwam botste hij tegen de gevel van een woning. Daarbij begaf een raam het. De jongeman verloor flink wat bloed, voornamelijk door verwondingen van het glas. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht maar verkeert niet in levensgevaar. Ook de andere fietser zou lichtgewond zijn geraakt. De brandweer kwam ter plaatse om het gebroken raam af te dichten.