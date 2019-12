Fietser (70) zwaargewond na ongeval met vrachtwagen langs Brugse Ring Mathias Mariën

11 december 2019

13u54 8 Brugge In Brugge is woensdagmiddag een 70-jarige fietser zwaargewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde even na 12 uur op het kruispunt van de Veemarkstraat en de Brugse Ring. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe. Hij werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De omstandigheden worden verder onderzocht. Wellicht gaat het wel niet om een typisch dodehoekongeval. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld. Die zal moeten bepalen wat er juist verkeerd liep en wie in fout was. Het verkeer moest omrijden in afwachting van alle vaststellingen.