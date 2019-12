Fietser (70) die onder vrachtwagen belandde overleden aan zijn verwondingen Mathias Mariën

16 december 2019

23u16 64 Brugge De 70-jarige man die vorige woensdag met zijn fiets onder een vrachtwagen belandde, is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Brugse Ring met de Veemarktstraat. Het 70-jarige slachtoffer woont er vlak in de buurt en was vermoedelijk op weg naar huis toen het fout liep. Over de omstandigheden van het ongeval bestaat nog veel onduidelijkheid. Wellicht gaat het wel niet om een typisch dodehoekongeval. De fietser kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij uiteindelijk bezweken aan zijn verwondingen. Vrienden en familie zijn zwaar aangeslagen door het overlijden van de man, die zeer geliefd was in zijn omgeving.