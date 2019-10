Femke is amper 18 en heeft al een eigen zaak in hartje Brugge: “Liever ondernemen dan naar school gaan” Bart Huysentruyt

15 oktober 2019

17u57 6 Brugge In de Eeckhoutstraat, op een een paar meter van de drukke Dijver, is Femke Van Waeyenberge (18) gestart met Smooth2go, een gloednieuwe tea-room met nadruk op smoothies en sapjes.

De jonge Brugse zwaaide in juni nog maar pas af van de middelbare school. Ze volgde les in Mariawende in Brugge. “Eigenlijk had ik nog een zevende jaar moeten doen, maar daar had ik geen zin meer in”, vertelt ze. “Ik wil liever ondernemen dan naar school gaan.” Ze waagt haar kans in een oude antiekzaak, die ze met hulp van haar familie helemaal heeft heringericht. “Ik verkoop gezonde sapjes en smoothies, die huisgemaakt zijn. Ook de muffins en de donuts maken we zelf. Het is een take-awayzaak, met nadruk op studenten, maar je kan hier ook gewoon gezellig een kop koffie komen drinken.” Op de kaart staan namen als Dee Bliss, Sunshine en Start Up. Dat zijn de smoothies van het huis. “Ik ben heel benieuwd wat een eigen zaak zal geven", zegt de jonge onderneemster. “Het is spannend en bovendien niet vanzelfsprekend om met smoothies te starten in de herfst. Maar dat geeft me de tijd om goed in te werken en helemaal klaar te zijn voor een druk voorjaar en nog drukkere zomer volgend jaar. Je moet durven in het leven. Wordt het geen succes, dan kan ik mezelf niet verwijten dat ik het niet heb geprobeerd.”