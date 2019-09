Feestjaar ‘150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg Brugge' wordt op gang geschoten Mathias Mariën

23 september 2019

11u51 2 Brugge Op zaterdag 28 september start Cultuurcentrum Brugge het feestjaar ‘150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg Brugge’ officieel en keert het cultuurhuis die dag terug naar het geboortejaar van de Brugse Stadsschouwburg.

Cultuurcentrum Brugge dompelt op zaterdagmiddag 28 september het publiek onder in de tijdsgeest van 1869, het geboortejaar van onze Stadsschouwburg. Tal van figuranten verkleden zich in 19de eeuwse kledij en flanneren op het plein en de straten rondom. Aangevuld met héél wat randanimatie en muzikale intermezzo’s, lijk je héél even in het geboortejaar van de Brugse Stadsschouwburg te vertoeven. Op zaterdagavond knipoogt Cultuurcentrum Brugge naar de allereerste voorstelling in de Stadsschouwburg ‘Les Mousquetaires de la Reine’ met de spektakelmusical 3 Musketiers. Ook in de zaterdagavondvoorstelling van 3 Musketiers, beleeft het publiek het theaterhuis als 150 jaar geleden. 200 figuranten nemen in 19de eeuwse klederdracht plaats in de jarige Koninklijke Stadsschouwburg en schenken de bezoekers een unieke belevenis. Nadien zorgt Cultuurcentrum Brugge voor de continuïteit van die unieke sfeer door de aanwezigheid van een absintbar, cancandansers en Grupetto, een ensemble die met muziek uit 1869 de bijzondere balevenementen in de glorieuze foyer van de Stadsschouwburg doet herleven.