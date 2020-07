Feestende studenten Europacollege worden niet beboet Mathias Mariën

01 juli 2020

11u06 0 Brugge De studenten van het Europacollege in Brugge die vorige week een luidruchtig feestje organiseerden met meer dan honderd aanwezigen, zullen niet beboet worden. Dat zei burgemeester Dirk De fauw (CD&V) dinsdagavond tijdens de gemeenteraad.

De studenten maakten het vorige week maandagnacht heel erg bont toen ze hun laatste dag in Brugge vierden. Volgens de politie gedroegen ze zich arrogant en respectloos én lapten ze alle coronamaatregelen aan hun laars. Toen de patrouilles ter plaatse kwamen, kregen ze ook nog eens allerlei verwensingen naar het hoofd geslingerd. De buitenlandse studenten hebben zich in de tussentijd via een brief wel al geëxcuseerd bij burgemeester Dirk De fauw. Even was er sprake dat ze het tradititionele Brugs eregetuigschrift niet zouden krijgen, maar dat idee belandde uiteindelijk in de prullenmand. Omdat de politie na de feiten ook geen proces-verbaal opstelde, worden de feestvierders niet vervolgd.