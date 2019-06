Feest in ’t Park viert dertigste editie met wellness en milkshake Bart Huysentruyt

07 juni 2019

17u08 0 Brugge Op zaterdag 29 juni vindt in het Minnewaterpark in Brugge de dertigste editie plaats van Feest in ’t Park. Een speciale editie, want het mag net iets meer zijn.

Feest in ’t Park riep de Bruggelingen op om een affichebeeld te ontwerpen en daar werd op gereageerd: “We kregen bijna 100 voorstellen binnen”, zegt programmadirecteur Ingmar Ricquier. “De Noord-Zuidraad en de Feest in ’t Park-werkgroep selecteerden vervolgens de beste inzending. Het winnende beeld van editie 2019 komt van het jong grafisch talent Chelsie Corthals, leerlinge van het Technisch Instituut Heilige Familie.”

Feest in ’t Park is dertig jaar geleden klein en spontaan begonnen, met het doel Noord-Zuidthema’s op een plezante manier aan het publiek voor te stellen. Waar de eerste editie zo’n 500 bezoekers trok, zijn ze ondertussen uitgegroeid tot een festival dat 10.000 mensen samenbrengt.

Feest in ‘t park informeert mensen over wat er in de wereld gebeurt op vlak van mensenrechten, gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en eerlijke handel. Op de Bazaar kan je kennismaken met meer dan 30 Noord-Zuid-infostanden die actief zijn in het Zuiden. Maar Feest in ’t Park betekent ook een stevig feestje bouwen. Ook dit jaar kan er weer genoten worden van de vaste ingrediënten: zuiderse muziek, foodtrucks, infostanden, een wereldkinderdorp vol animatie, workshops, dans en een fairtrade bar.

Speciaal voor de dertigste verjaardag is er een wellnessdorp met massages, een make-over bij een kapper of een barbier en een Mexicaanse gezichtsverzorging. Bekomen van de drukke festivaldag kan in een van de duo-hangmatten of met een zelfgemaakte fairtrade chocolademilkshake in het verwarmd voetbad.

In het Wereldkinderdorp kunnen de kleinsten een wereldreis maken en ieder continent leren kennen door workshops, demo’s, animatie en spelletjes.