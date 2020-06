Fan van dit soort muurkunst? Dan moet u deze zomer ab-so-luut naar Brugge Mathias Mariën

12 juni 2020

14u38 8 Brugge De stad Brugge krijgt deze zomer een eigen streetartfestival. Zeven artiesten zullen in het centrum en deelgemeenten gevels beschilderen met een kunstwerk. Initiatiefnemer van The Bridges is de Brugse kunstenaar Wietse. “Met dit project hoop ik de stad meer op de kaart te zetten op het vlak van streetart”, aldus Wietse, die ook zelf meedoet. Schepen Mathijs juicht het initiatief toe. “We moeten tonen dat Brugge meer te bieden heeft dan alleen erfgoed."

De zeven kunstenaars beginnen op 17 augustus te schilderen op de gevels, verspreid over het centrum en de deelgemeenten. De naam ‘The Bridges’ is niet toevallig een verwijzing naar Brugge en de bekende bruggen. “Alle werken zullen héél dicht bij een van de bruggen te vinden zijn”, duidt Wietse Hindryckx, die al maandenlang bezig is met het project.

“Een tijd geleden lanceerde ik via sociale media een oproep om te kijken of er een draagvlak was voor zo’n festival. Uiteindelijk kreeg ik meer dan 50 potentiële gevels doorgestuurd. Het bewijs dat streetart wel degelijk leeft en aanslaat bij de bevolking." De kunstroute zal voornamelijk op de Vesten gericht zijn en draait rond de centrale thema’s natuur (verwijzend naar de Vesten) en cultuur (waarvoor Brugge bekend is).

Door het wegvallen van diverse grote evenementen is dit project een opportuniteit om mensen alsnog naar Brugge te krijgen en hen te laten genieten van kunst tijdens een wandel- of fietsroute Kunstenaar Wietse

Schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a) steunde het initiatief van bij de start. “We kennen Wietse natuurlijk al van eerdere projecten. Persoonlijk kijk ik enorm op naar jonge Bruggelingen die het heft in eigen handen nemen om hun dromen te verwezenlijken, zoals dat bij hem het geval was”, zegt Goderis.

“Het is aan ons om zo’n mensen kansen te geven in Brugge. Met The Bridges kunnen we tonen dat onze stad meer is dan erfgoed. Door de werken letterlijk in het straatbeeld te brengen, tonen we dat Brugge een ongelofelijke boeiende en levendige stad is.” Ook schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) is overtuigd dat het project zal aanslaan. “We willen als stadsbestuur Brugge hipper en leuker maken. In het verleden speelden we al met het idee om iets extra te doen rond streetart. Met Wietse vonden we iemand die daar zelf initiatief in nam en zijn schouders zette onder een nieuw project", aldus Demon.

Map

Volgens Franky Demon speelt het ‘verhaal’ van het project een belangrijke rol. “De eenheid tussen de werken is heel belangrijk, want alleenstaande werken op zo’n grote schaal zouden we niet kunnen toelaten”, zegt hij. “Maar The Bridges wordt een absolute meerwaarde voor de gebouwen én de stad.”

Wietse zelf hoopt vooral Brugge extra op de kaart te zetten op het vlak van streetart. “Het is een kunstvorm die toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking", duidt de kunstenaar. “Door het wegvallen van diverse grote evenementen is dit project een opportuniteit om mensen alsnog naar Brugge te krijgen en hen te laten genieten van kunst tijdens een wandel- of fietsroute.”

Het stadsbestuur zal nog in een map voorzien waarop de kunstroute staat uitgestippeld. Het is de bedoeling dat de werken ook permanent blijven staan. Alles zal te volgen zijn via de Instagrampagina @bridgesstreetart.