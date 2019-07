Familiehotel Die Swaene in nieuwe handen: “Weer de grandeur geven van vroeger” Dirk Van Den Bossche en zijn familie nemen ook hotel Anselmus over Bart Huysentruyt

12 juli 2019

18u55 0 Brugge Het statige familiehotel Die Swaene nabij de Brugse Vismarkt is in nieuwe handen. Dirk Van Den Bossche (63) en zijn familie hebben het zopas overgenomen van de familie Hessels. De 17 kamers, de unieke gildekamer en het indoor zwembad zijn of worden vernieuwd. “We willen het tophotel weer de grandeur geven die het verdient", zegt de nieuwe eigenaar.

Dirk Van Den Bossche is op korte tijd een bekende figuur geworden in Brugge. In 2015 streek hij neer in de stad met de opening van het Torture Museum De Oude Steen in de Wollestraat. Het museum over foltertuigen en -technieken in één van de oudste gebouwen van Brugge draait sindsdien op volle toeren. Twee jaar later opende hij in het naastgelegen pand House of Waffles, een wafelzaak. Daarna stapte hij mee in een project voor de escaperoom House of Legends en een paar weken geleden opende hij The Unicorn House ook al in de Wollestraat. Dat is een ijssalon dat volledig in het roze steekt. “Ik geloof in Brugge en ik geloof in de toeristische mogelijkheden van de stad", zegt de ondernemer. “Ik ben heel tevreden met het museum, de wafelzaak en nu ook het ijssalon. Er is voor elk wat wils.”

In maart kocht Van Den Bossche Hotel Die Swaene over van de Brugse horecafamilie Hessels. Het prachtige hotel bevindt zich langs de Steenhouwersdijk, tussen de Meebrug en de Vismarkt. “Dit was ooit een tophotel in Brugge, maar het heeft de laatste jaren wat van zijn glorie verloren", weet de ondernemer. “Het is onze bedoeling om er weer een hotel met grandeur van te maken. We hebben dan ook niet gewacht om al te investeren. Het indoor zwembad is vernieuwd en uitgebreid met een sauna. 6 van de 17 hotelkamers zijn vernieuwd, de rest volgt later. Er is een nieuwe lift en we pakken elke ruimte aan. Ook de unieke gildekamer, waar vroeger de loge vergaderde, wordt gerenoveerd.”

Dirk Van Den Bossche neemt ook zijn kinderen Julie en Charles mee in het verhaal. Zij zijn nauw betrokken bij al zijn projecten. Ook bij de aankoop van nog een tweede hotel: Anselmus in de Ridderstraat. Aan dat driesterrenhotel is er geen werk. “Het is instapklaar en heeft ook ongelooflijk veel charme. Het enige wat we daar veranderen, is de naam. Voortaan gaat dit hotel verder onder de naam The Black Swan. Dat klinkt internationaler.” In totaal werken in de beide hotels twaalf personeelsleden.

“De hotelsector is helemaal nieuw voor ons", zegt de eigenaar. “Maar dit heeft een ongelooflijke dynamiek. Je ontmoet zoveel fijne mensen. Ik mag dan wel 63 jaar zijn, ik bruis nog van de energie. Ondernemen zit nu eenmaal in het bloed en ook mijn kinderen staan te popelen om verder te doen.”