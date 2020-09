Familie De Muynck viert een viergeslacht Bart Huysentruyt

27 september 2020

13u58 0 Brugge De familie De Muynck uit Brugge viert een viergeslacht.

Overgrootvader Gilbert, grootvader Erwin, baby Lewis en papa Jethro zijn de gelukkigen op de foto. Lewis is op 8 september geboren in het UZ van Gent. En een mannelijk viergeslacht is zo al vrij uniek.