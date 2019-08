Failliete danscafés hebben meteen een overnemer Bart Huysentruyt

17u18 0 Brugge De twee cafés op de Eiermarkt die enkele weken geleden failliet verklaard zijn, hebben een nieuwe uitbater. Shorash Mohammed uit Syrië is de nieuwe uitbater van Club 13 en De Pub.

Shorash Mohammed runt nu al, samen met een vennoot, de restaurants Ter Beurze en De Schilder in Brugge. “Ik ben intussen zo’n tien jaar actief in de horeca in België”, zegt Shorash. “Ik zie in de zaken Club 13 en De Pub een prachtige locatie met heel veel potentieel. Ik vind het belangrijk om er als uitbater zelf aanwezig te zijn, om alles goed op te volgen. Grote investeringen zijn niet nodig, we gaan zo snel mogelijk weer open.” De danscafés zullen ook overdag open zijn en je zal er iets kunnen eten. “We geloven in het succes", zeggen de uitbaters.