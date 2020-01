Faces On TV hoofdact van Red Rock Rally Bart Huysentruyt

27 januari 2020

10u07 0 Brugge De Belgische rockband Faces On TV is op 1 mei de hoofdact van de 26ste editie van de Red Rock Rally in Brugge.

Het Astridpark is dan opnieuw de locatie voor dit traditiefestival. Op 29 april staat Faces on TV in de Vooruit (Gent), 30 april in Trix (Antwerpen) en op 1 mei op het hoogste schavotje van de Red Rock Rally in Brugge. Het festival start zoals elk jaar met vijf talentvolle bands. Uit de inzendingen selecteert de jury 1 Brugse band, 1 band uit West-Vlaanderen en nog 3 bands uit Vlaanderen of Brussel voor de ‘gRRRandé finalé’ . Die bands krijgen een podium, publiek, een mooie prijzenpot en een topervaring. Inschrijven kan snel en makkelijk dankzij vi.be. Het kan nog tot 9 februari.