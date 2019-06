F16's vliegen over Brugge als herdenking van D-Day Mathias Mariën

06 juni 2019

21u17 8 Brugge De Belgische luchtmacht herdacht donderdag D-Day door met F16’s over ons land te vliegen. Om 15.33 uur was Brugge aan de beurt.

Wie in de buurt van Christus-Koning, de Gentpoort of de Markt was, heeft de F16's ongetwijfeld opgemerkt. Het is vandaag exact 75 jaar geleden dat D-day plaatsvond. Dat was het begin van het einde van de Nazi-bezetting van Europa. Er waren zeven F16's die de dag herdachten, waarvan twee met ‘invasion stripes’ en een beschilderde staart, een verwijzing naar de invasie van 6 juni 1944.

