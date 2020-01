Ezelpoort (en andere stadsgebouwen) krijgen likje verf Bart Huysentruyt

21 januari 2020

18u47 0 Brugge De stad Brugge is volop bezig met het schilderen van een aantal stadsgebouwen. De Ezelpoort is er één van.

“Schilderwerkzaamheden zorgen ervoor dat in goede conditie blijven en er stralend blijven uitzien”, zegt schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet (CD&V). “De Stadsschouwburg kreeg een grondige opknapbeurt, met zowel buiten- als binnenschilderwerken voor een totale kostprijs van 264.692 euro. Na 17 jaar, de laatste grote schilderbeurt dateert van net vóór 2002, werden onder meer de plafonds en wanden van de inkom en trappenhallen beschilderd en herstelden we de bladgouden letters ‘Koninklijke Stadsschouwburg’ die te zien zijn op de voorgevel.”

Ook minder zichtbare stadsgebouwen kregen een likje verf, zoals het torentje van de brandweerkazerne ‘Walwein’ (2.537 euro). In de binnenstad schilderden de stadsdiensten onder meer het binnenschrijnwerk van het Volkskundemuseum en de binnenmuren en het schrijnwerk van het Gentpoortmuseum. De Smedenpoort en de Ezelpoort stralen terug met een nieuw laagje verf. Voor de Ezelpoort was het vijf jaar geleden dat ze een opsmuk kreeg. Ook de Ryelandtzaal werd binnenin opnieuw geschilderd.

In de deelgemeenten zijn de schilderwerken aan het Administratief Centrum in Lissewege afgerond en kreeg de bibliotheek van Dudzele opnieuw een mooi jasje in witte verf. “Goed verzorgde stadsgebouwen geven extra waarde aan de straten en pleinen van onze mooie stad, binnenstad en deelgemeenten. De Bruggelingen en onze vele bezoekers houden van ons rijke patrimonium, daarom doen we constant ons best om het in ere te houden door het zorgvuldig en zo goed mogelijk te onderhouden.”