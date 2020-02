Extra voetpatrouilles en agenten in burger om overlast in ‘probleemstraatje’ te beperken Mathias Mariën

08u11 2 Brugge Extra voetpatrouilles en agenten in burger moeten de nachtelijke overlast in de Artoisstraat in Brugge beperken. Dat zei burgemeester Dirk De fauw (CD&V) dinsdagavond tijdens de gemeenteraad.

Raadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) interpelleerde tijdens de gemeenteraad over de kwestie. “Er wordt door enkele bewoners een onthutsend beeld geschetst over hoe het er aan toegaat in de Artoisstraat tijdens het weekend”, zegt Sintobin. Het zou gaan om fysieke en verbale agressie, vandalisme, wildplassen, sluikstorten, dealen van drugs schade aan auto’s en ‘de verloedering en vervreemding’ van de Smedenstraat en omgeving. Burgemeester De fauw liet nogmaals verstaan dat de situatie bekeken wordt. De overlast in de Artoisstraat, vlakbij de uitgaansbuurt, is dan ook al een oud zeer. Het wordt vaak het ‘probleemstraatje’ genoemd. De politie onderzoekt de meest recente feiten. Ondertussen komen er extra voetpatrouilles en agenten in burger. Ook de bewakingscamera’s zullen meer naar de straat gericht worden.