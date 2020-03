Extra stadstuintjes voor bewoners van ‘Den Indruk’ Bart Huysentruyt

14u24 0 Brugge Er komt een uitbreiding van de stadstuintjes voor de bewoners van de verkaveling Den Indruk op de site van de vroegere drukkerij Die Keure in de Oude Gentweg.

De stad Brugge verkoopt immers kavels tuingrond in de Boudewijn Ravestraat. Eigenaars van woningen in de nieuwe verkaveling krijgen de eerste kans om een perceel te kopen. De grootte van de percelen varieert, maar gemiddeld zullen de bestaande percelen kunnen uitbreiden met ongeveer 18 vierkante meter. “Bijkomend voordeel is dat er ook poortjes werden voorzien waardoor de eigenaars toegang kunnen krijgen tot hun tuin en woning”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Zij zullen eerstdaags een koopverbintenis toegestuurd krijgen waarna de akte kan volgen.”