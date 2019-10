Extra patrouilles na reeks auto-inbraken in Assebroek en Sint-Kruis Mathias Mariën

16u14 0 Brugge De politie van Brugge houdt de komende tijd extra nachtelijk toezicht in de buurt rond Assebroek en Sint-Kruis. De laatste drie weken stelden ze er een stijging in het aantal auto-inbraken vast. De buit bedraagt steevast geld of persoonlijke bezittingen.

“De voorbije weken kregen we 16 klachten binnen”, bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. “De buit is heel gevarieerd. Geld, cd’s, kledij ... Momenteel situeren de inbraken zich in Assebroek en Sint-Kruis.” Opvallend: in veel van de gevallen was er geen inbraakschade te zien. De politie vraagt dan ook alle inwoners expliciet om hun wagen zeker goed te sluiten en geen waardevolle spullen achter te laten in de auto. “Verder vragen we zeker ook om steeds aangifte te doen als mensen wanorde vaststellen of vermoeden hebben van inbraak. In sommige gevallen doen slachtoffers geen aangifte als ze merken dat er geen buit is. Maar dat wél doen, kan het onderzoek helpen”, aldus Lien Depoorter. Op dit moment worden alle pistes opengehouden. Het onderzoek is volop lopende. De inbraken staan los van de inbraken in BMW’s van enkele weken geleden. Toen werden de middenconsoles en andere elektronica gestolen.