Extra controles aan kust tijdens paasvakantie, politie roept bewoners op om tweedeverblijvers te melden

02 april 2020

07u23 54 Brugge De politie gaat extra controleren in de paasvakantie op mensen die, ondanks het verbod, toch naar de kust zouden trekken. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé. Ondertussen roept de politiezone Westkust bewoners op om hen te verwittigen als ze mensen opmerken die een tweede verblijf hebben aan de kust. Tweedeverblijvers spreken van “een kliklijn”.

Er is mooi weer voorspeld voor dit weekend, maar de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé roept de bevolking opnieuw op om weg te blijven van de kust. Dat is ook verboden voor wie geen geldige reden heeft om naar de kust te trekken. De maatregel blijft ook gelden voor tweedeverblijvers. De hele paasvakantie lang zullen er extra controles zijn op de weg en in de treinstations, en ook aan supermarkten kunnen er controles plaatsvinden aldus Decaluwé. Hardleerse burgers riskeren een boete van 250 euro. “Ik snap echt niet wat sommige mensen niet begrijpen aan de vraag om thuis te blijven. Echte idioten zijn het die de boel verstoren”, is de gouverneur duidelijk. “De komende paasvakantie zullen we er keihard op blijven toezien met strenge controles. Dat zal niet alleen op de toegangswegen zijn. Desnoods gaan we alle appartementsblokken en campings af om tweedeverblijvers te verbaliseren. Er is geen goede uitleg meer om de regels te overtreden.”

Kliklijn

Ondertussen roept de politie Westkust (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne) bewoners op om hen te verwittigen als ze mensen zien die toch in hun tweedeverblijf logeren. Via een telefoonnummer kunnen mensen dat doen. Op hun Facebookpagina wordt die in reacties vermeld. Tweedeverblijvers spreken van “een kliklijn”, maar volgens de politie is het echt nodig. “We kunnen echt niet met ons laten sollen, want we merken dat heel wat tweedeverblijvers ook heel inventief zijn", zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politie Westkust. “Ze komen ‘s nachts aan, of komen via de sluipwegen of het openbaar vervoer. Maar uiteindelijk zal niemand door de mazen van het net glippen en vliegen ze vroeg of laat tegen de lamp.”

