Expo Spaanse barok in Sint-Janshospitaal sluit af op 60.000 bezoekers Bart Huysentruyt

07 oktober 2019

12u47 0 Brugge De tentoonstelling ‘De Mena, Murillo, Zurbarán’ in het Brugse Sint-Janshospitaal sloot zondag af met maar liefst 60.835 bezoekers. Dat is een spectaculair resultaat, dat deze expositie tot een van de best bezochte Brugse tentoonstellingen van de voorbije jaren maakt.

De Spaanse barok-expo kreeg bijval en veel lovende reacties in de internationale pers en van bezoekers, waaronder talrijke Spanjaarden. Met name de bijzondere manier waarop de kunstwerken waren gepresenteerd werd erg gesmaakt. De schilders Zurbarán en Murillo en Spanje’s belangrijkste 17de-eeuwse beeldhouwer Pedro de Mena stonden centraal.

De kunstwerken reizen door naar de samenwerkingspartner van Musea Brugge in dit project, het Musée National d’Histoire et d’Art (MNHA) in Luxemburg, waar de tentoonstelling in het voorjaar van 2020 te zien zal zijn. Het stadsbestuur en Musea Brugge verheugen zich daarna op de mogelijke terugkomst van Pedro de Mena’s sculptuur van Johannes de Doper uit 1675. De eigenaar, die ook in het verleden al belangrijke werken uitleende aan Musea Brugge, overweegt om het uitzonderlijke werk als langdurig bruikleen te plaatsen in het Sint-Janshospitaal.