Exhibitionist opgepakt in Beisbroek nadat hij opnieuw openlijk staat te masturberen Bart Boterman

14 juni 2020

21u22 5 Brugge De politie heeft zaterdag een exhibitionist opgepakt op de parking van natuurdomein Beisbroek in Sint-Andries . De man sloeg de voorbije weken al meerdere keren toe en stond er zaterdag opnieuw te masturberen. Het gaat om een 31-jarige Zedelgemnaar. Hij bekende ook enkele feiten van de voorbije weken in Beisbroek.

Vorig weekend nog liepen bij de politie opnieuw twee meldingen binnen over openbare zedenschennis en exhibitionisme op de parking van natuurdomein Beisbroek en in de Doornstraat in Sint-Andries. Toen de politie aankwam, was de man echter al verdwenen. Zaterdag had de politie wel prijs. Een getuige zag hoe de man zich opnieuw aan het bevredigen was en de politie kon hem in de nabijheid oppakken. Hij werd meegenomen voor verhoor en bekende de feiten, ook die van voorbije weken in het bos en op de parking. De Zedelgemnaar (31) mocht uiteindelijk beschikken na een proces-verbaal.

Mogelijk is er wel nog een twee exhibitionist aan het werk in Brugge. Zaterdagavond kwam bij de politie immers nog een melding binnen van openbare zedenschennis, aan de fietsbrug aan het Minnewaterpark. Ook de voorbije week werden in de omgeving al meldingen gemaakt van iemand die zijn geslachtsdeel toonde aan voorbijgangers. De politie ging er al van uit dat er twee verschillende daders waren. Die vermoedens worden telkens groter, gezien de in Beisbroek opgepakte exhibitionist nog werd verhoord toen zaterdagavond de melding aan het Minnewaterpark binnenliep. Die persoon werd niet gevonden toen een patrouille erop af werd gestuurd.