Exclusieve badkuipen en Bulthaup-keukens in nieuwe winterpop-up Bart Huysentruyt

21 november 2019

18u09 0 Brugge In de Hoefijzerlaan 49, vlakbij 't Zand in Brugge, kan je vanaf vrijdag 21 november een kijkje nemen in de winterpop-up van Bulthaup en Studio LoHo.

In de showroom van designkeukens Bulthaup is er ruimte gemaakt voor de exclusieve baden en lavabo’s in keramiek van het jonge designbureau Studio LoHo uit Brugge. Keukens en badkamers gaan er dus even hand in hand. “Het is een ideaal moment om onze producten samen aan de klanten te tonen”, zegt Jo Hoeven van Studio LoHo. “Werken met keramiek is vrij uniek in de badkamerwereld. We willen de mogelijkheden laten zien.” De pop-up is tot midden januari van dinsdag tot en met zaterdag geopend tussen 10 en 18 uur.