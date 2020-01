Examenstress voorbij, dus ook de relletjes aan het Brugs station: “Duidelijk signaal gegeven dat we dergelijke zaken niet tolereren” Mathias Mariën

27 januari 2020

13u11 0 Brugge De rust aan het station van Brugge is sinds begin deze maand teruggekeerd, nadat er eind vorig jaar opnieuw opstootjes waren met jongeren. De politie blijft wel waakzaam.

Het ging in de eerste plaats om vechtpartijen en bedreigingen die midden november gedurende enkele weken de kop opstaken. Drie jongens van twaalf en dertien jaar oud werden als de aanstokers gezien. De politie kon hen inmiddels identificeren en stelde een proces-verbaal op. Er werd ook extra gepatrouilleerd. Opvallend: de situatie werd deels toegeschreven aan de ‘examenstress’ van dat moment.

Rustige weken

Ondertussen zijn de examens al enkele weken achter de rug en - jawel - ook de rust rond de stationsbuurt is teruggekeerd. Bij de politie benadrukken ze wel dat ze nog steeds alles nauw opvolgen. “Zoals eerder gezegd waren de opstootjes voor de kerstvakantie vermoedelijk te wijten aan de examenstress”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Niettemin namen wij elk feit ernstig. Enkele amokmakers werden toen administratief aangehouden en heel wat ruziënde jongeren werden geregistreerd. Dat signaal zal ook wel aangekomen zijn. Zowel de schooldirecties als de politie dulden deze relletjes niet. En ja, ook nu het rustig is, blijven we de stationsbuurt in de gaten houden.”