Ex-werknemer van Infrabel staat terecht voor diefstal van meer dan 3.500 kilo koper: “Hij was een fikse premie mislopen” Siebe De Voogt

20 januari 2020

15u31 0 Brugge Een 58-jarige man uit Ardooie riskeert in de Brugse rechtbank 12 maanden cel voor de diefstal van 3.587 kilogram koper bij z'n ex-werkgever Infrabel. De man was volgens het openbaar ministerie gefrustreerd, omdat hij een premie van 70 euro per maand was mislopen.

F.D. werd op 17 april vorig jaar op heterdaad betrapt in Brugge door z'n toenmalige werkgever. Spoorwegbeheerder Infrabel vermoedde al langer dat hij oude metalen stal op de werkvloer. “De beklaagde bleek een plastieken zak met meer dan 6 kilo koper te hebben verstopt onder een zetel in zijn wagen", stelde het openbaar ministerie. “Bij een huiszoeking troffen we verschillende gelijkaardige zakken aan met scheurtjes in. Die werden wellicht veroorzaakt door stukken metaal.” F.D. gaf volgens het openbaar ministerie tijdens z'n verhoor toe dat hij sinds enkele jaren metaal ontvreemdde, omdat hij gefrustreerd was dat hij een premie van 70 euro per maand was mislopen. Het gestolen metaal, voornamelijk koper, verkocht hij na de diefstallen aan een schroothandelaar. “Het ging sinds 1 januari 2018 om 3.587 kilo ter waarde van 8.237 euro”, verduidelijkte de procureur.

F.D. hangt een effectieve celstraf van 12 maanden boven het hoofd. Hij werd na z'n betrapping preventief geschorst en nam nadien vrijwillig ontslag bij Infrabel. De spoorwegbeheerder stelt zich burgerlijke partij en vraagt een schadevergoeding van 12.776 euro. F.D. drong bij de rechter aan op een werkstraf. “Mijn cliënt pleegde de feiten uit financiële noodzaak”, pleitte zijn advocaat. “Hij zag de diefstallen als een kleine aanvulling op zijn loon. Het is hem echter zuur opgebroken.” Uitsprak op 17 februari.