Ex-speler van Cercle Guévin Tormin (21) krijgt twee maanden rijverbod voor rijden zonder geldig rijbewijs Siebe De Voogt

26 juni 2019

14u24 0 Brugge Guévin Tormin (21) heeft in de Brugse politierechtbank twee maanden rijverbod en 1.800 euro boete gekregen voor het rijden zonder geldig rijbewijs. De Fransman speelde op het moment van de feiten voor Cercle Brugge.

Tormin werd op 18 januari geklist in Brugge. De Franse flankaanvaller had enkel een buitenlands voorlopig rijbewijs op zak. Bovendien hing op zijn wagen een Franse nummerplaat, die slechts beperkt was ingeschreven. De profvoetballer mocht bijgevolg niet met de auto rondrijden in België. Volgens het parket ging het om enkele administratieve vergissingen van de profvoetballer. Tormin speelde de voorbije twee seizoenen voor Cercle Brugge. Onlangs maakte hij een transfer naar de Franse tweedeklasser Châteauroux.