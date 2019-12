Ex-Miss België Cilou Annys klist dieven die voor 5.000 euro kledij willen stelen in haar babywinkel Mathias Mariën

05 december 2019

13u43 0 Brugge Ex-Miss België Cilou Annys (28) heeft drie winkeldieven op heterdaad betrapt toen ze de helft van de voorraad kledij naar buiten aan het smokkelen waren. De drie vrouwen hadden hun handtassen vol folie gekleefd om eventuele alarmsystemen te omzeilen. Net toen ze wilden vertrekken, hielden Cilou en haar echtgenoot Désiré de vrouwen tegen. “Na heel wat duw- en trekwerk konden ze uiteindelijk ontsnappen zonder buit. Alles samen hadden ze voor 5.000 euro in hun zakken gestoken”, zegt Cilou Annys.

Zwart van colère, zo omschrijft de voormalige Miss België haar gevoel nadat drie vrouwen – vermoedelijk zigeuners – haar voor duizenden euro’s probeerden bestelen in haar babywinkel langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis. Het trio wandelde Cilou Babystore dinsdagmiddag even voor 15 uur binnen. Ze keken rond in de winkel en bleven uiteindelijk rondhangen bij de babykleertjes, vlak bij de uitgang. “Minutenlang bleven ze daar kijken. Maar omdat er ook nog andere klanten in de winkel waren, konden we ze natuurlijk niet de hele tijd in de gaten houden”, vertelt Cilou.

Ik kan me daar zo kwaad in maken. Na de schermutselingen zijn we er de rest van de middag niet goed van geweest. De winkel is als een kindje, je doet daar alles voor en dat mensen je dan schaamteloos willen bestelen, dat snap ik echt niet Cilou Annys

5.000 euro

Het was uiteindelijk haar echtgenoot Désiré Steevens die voelde dat er iets niet klopte. Nadat hij eerder al ging vragen of de vrouwen hulp nodig hadden, keerde hij een tweede keer terug. “Ze waren al minutenlang bezig in die hoek. Het was een buikgevoel, maar ik was overtuigd dat ze aan het stelen waren”, vertelt Désiré. Zijn gevoel bleek uiteindelijk te kloppen. Net toen de uitbater achter de hoek ging kijken, liep één van de vrouwen naar buiten en liet ze een muts vallen. Haar twee vriendinnen waren op dat moment nog binnen en reageerden geschrokken dat ze werden betrapt. “Maar dat betekende niet dat ze zich zomaar lieten doen. Er volgde wat duw- en trekwerk nadat ik hun tassen probeerde leeg te halen. Uiteindelijk konden ze naar buiten lopen zonder buit.” Volgens Cilou Annys, die mee probeerde de dieven tegen te houden, hadden ze al ruim de helft van alle kledij uit de winkel weggestopt. “Ik schat dat ze zo’n 5.000 euro kledij wilden meenemen. Bovendien waren het drie specifieke maten, wellicht wisten ze exact wat ze wilden”, aldus Cilou.

Niet eerste keer

De ex-Miss België besloot na de schermutselingen de politie te bellen. De vrouwen effectief ter plaatse houden, bleek onbegonnen werk.“In afwachting belden we ook meteen onze collega-handelaars uit de buurt dat ze extra aandachtig moesten zijn”, zegt Annys. Volgens politiewoordvoerster Lien Depoorter konden de daders niet meer aangetroffen worden. “Het onderzoek is lopende en we zullen de beschikbare camerabeelden analyseren”, aldus Depoorter. Voor de uitbaters van Cilou Babystore is het niet de eerste keer dat ze worden geconfronteerd met een winkeldiefstal, al was het nooit van die orde. Opvallend: ondertussen konden Cilou en Désiré achterhalen dat de drie Zigeunervrouwen al eerder in de winkel kwamen én ze al eerder spullen stalen. “Ik kan me daar zo kwaad in maken. Na de schermutselingen zijn we er de rest van de middag niet goed van geweest. De winkel is als een kindje, je doet daar alles voor en dat mensen je dan schaamteloos willen bestelen, dat snap ik echt niet”, besluit Cilou Annys, die er nu over nadenkt haar winkel anders in te richten zodat ze een beter overzicht heeft. “Al klinkt dat simpeler dan het lijkt. Onze kasten zijn op maat gemaakt en verplaats je dus niet zomaar.”