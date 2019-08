Ex-kabinetchef van gouverneur schrijft eerste thriller: “Ik probeer mysteries over Lissewege te ontrafelen” Vicky Boerjan alias Bo Vickery schrijft burn-out van zich af Bart Huysentruyt

08 augustus 2019

20u18 0 Brugge Vicky Boerjan (47), jarenlang kabinetschef van de gouverneur van West-Vlaanderen, heeft tijdens haar afwezigheid door een burn-out haar eerste boek geschreven. De thriller over een seriemoordenaar heeft haar eigen Lissewege als inspiratiebron. “Ik probeer een aantal mysteries over het witte dorp te ontrafelen.”

Als kind las ze ’s nachts stiekem strips en boeken, terwijl ze al lang moest slapen. Tijdens een verjaardagsfeestje zat ze liever te lezen dan buiten te spelen en de bibliotheek kreeg een wekelijks bezoek. Jarenlang schreef ze ‘saaie’ juridische nota’s en adviezen, naast een occasioneel artikel in het tijdschrift van JCI Knokke-Heist. Maar volgende week ligt zowaar haar eerste thriller in de boekenrekken. Vicky Boerjan, alias Bo Vickery, gooit haar leven daarmee over een andere boeg.

Zoals De Da Vinci Code

“Ik kreeg een jaar geleden een zware burn-out en kon fysiek en mentaal even niks meer opbrengen”, zegt de ex-kabinetschef van gouverneur Carl Decaluwé. “Ik besloot loopbaanonderbreking te nemen en na te denken over mijn leven. Omdat niets is wat het lijkt.” En dat is meteen ook de titel van haar eerste boek, dat ze sinds januari bijeen heeft gepend. Het is een thriller die wat weg heeft van de boeken van Pieter Aspe, doorspekt met historische feiten en anekdotes zoals in De Da Vinci Code. “Het is een fictief verhaal, maar wel met legenden en historische achtergronden die zo goed als allemaal kloppen”, zegt ze. “Het is nu eenmaal een feit dat er over de geschiedenis van Lissewege en de tempeliers niet zo heel veel bekend is. Ik probeer een aantal mysteries te ontrafelen.”

Over de geschiedenis van Lissewege en de tempeliers is niet zo heel veel bekend. Ik probeer een aantal mysteries te ontrafelen Vicky Boerjan, alias Bo Vickery

Lissewege wordt in ‘Niets is wat het lijkt’ opgeschrikt door een seriemoordenaar die het epos ‘De Goddelijke Komedie’ van Dante goed blijkt te kennen. Alle slachtoffers worden immers vermoord volgens een hoofdzonde. De onderzoekers moeten alles uit de kast halen om de moordenaar te vinden.

Heilige Graal

De commissaris gaat op zoek naar de Heilige Graal, de schat van de verdwenen ridderorde van de tempeliers. Alles wijst in de richting van Lissewege. Als ze een sterrenbeeld ontdekt, dat op aarde uitgebeeld is door verscheidene kerken die gewijd zin aan Onze Lieve Vrouw, weet ze dat ze op het juiste spoor zit. Uiteindelijk blijkt niets te zijn wat het lijkt in het witte dorp. Of in het voormalige middeleeuwse Vlaanderen.

Tweede boek

Bo Vickery brengt haar eerste boek in eigen beheer uit. Het zal vanaf volgende week in enkele Brugse boekhandels verkrijgbaar zijn. Ze stelt haar werk voor op 23 augustus in boekhandel De Reyghere en op 19 september om 19 uur in Aurora in Lissewege.

Het zal overigens niet bij één werk blijven. Een tweede boek, over een sterrenbeeld dat verborgen zit in plaatsnamen, waterlopen en oude legendes, zal nog in het najaar verschijnen.