Ex-cipier riskeert twintig jaar cel voor verkrachtingszaak Cedric Matthys

02 oktober 2019

16u20 0 Brugge Yannick M. kan voor twintig jaar in de cel belanden. Dat liet het Openbaar Ministerie weten in het Gentse hof van beroep. De ex-cipier maakte zich onder andere schuldig aan belaging, slagen, doodsbedreigingen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting.

Yannick M., voormalig cipier in de gevangenis van Brugge, terroriseerde sinds 2014 het leven van maar liefst elf vrouwen. Meestal zocht hij via de sociale datingapp Tinder contact. Daarna volgde hij steeds hetzelfde patroon. Eerst gedroeg hij zich charmant, maar al snel kwam zijn ware aard boven. Hij sloeg en bedreigde zijn slachtoffers, waarvan hij er drie verkrachtte.

M. kreeg voor de feiten zeven jaar effectief in eerste aanleg, maar daar kan er nu heel wat bijkomen in beroep. Het Openbaar Ministerie gaf te kennen tien jaar effectief en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafrechtbank te zullen vorderen. Hierdoor kan M. voor twintig jaar achter het tralies belanden. Momenteel zit de man al anderhalf jaar in de cel. Op 29 januari 2020 volgt zijn proces voor het hof van beroep in Gent.