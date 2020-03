Ex-cipier die Tinder-dates verkracht, gaat toch niet in beroep Cedric Matthys

04 maart 2020

14u30 0 Brugge Yannick M. gaat dan toch niet in beroep. De ex-cipier van de Brugse gevangenis stond in het Gentse hof van beroep terecht voor slagen, doodsbedreigingen en verkrachting. De 27-jarige man maakte in totaal elf slachtoffers. Hij berust in de zeven jaar celstraf.

Twintig jaar cel. Dat was de straf waar Yannick M. tegen aankeek. De voormalige cipier van de Brugse gevangenis terroriseerde sinds 2014 het leven van maar liefst elf vrouwen. Hij liep zeven jaar celstraf op, maar tekende beroep aan. Een zet die het Openbaar Ministerie weinig kon appreciëren. Procureur Peter De Smet gaf al tijdens de inleidende zitting begin oktober te kennen tien jaar effectief en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafrechtbank te zullen vorderen. M. koos daarom eieren voor zijn geld. Hij kwam woensdagvoormiddag niet opdagen in het Gentse hof van beroep, maar liet weten zich terug te trekken uit de procedure.

Herpes

Yannick M. zit intussen al bijna twee jaar in de cel. De feiten waarvoor de man vastzit zijn niet min. M. zocht via de sociale datingapp Tinder contact met meisjes en volgde steeds hetzelfde patroon. Eerst gedroeg hij zich charmant, maar al snel kwam zijn ware aard boven. Hij sloeg en bedreigde zijn slachtoffers, waarvan hij er drie verkrachtte. Ook had hij met zeker vier meisjes onbeschermde seks terwijl hij wist dat hij herpes had.

M. zat een eerste keer vast in de zomer van 2017. Toen had hij al drie slachtoffers gemaakt, maar na drie dagen kwam hij voorwaardelijk vrij. Hij had echter niet geleerd uit zijn fouten en terroriseerde nog eens acht meisjes. “Ik hoop dat Yannick in de gevangenis nadenkt over wat hij ons heeft aangedaan”, liet één van de slachtoffers weten.