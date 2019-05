Ex-buitenwipper Club D krijgt 12 maanden cel voor twee vechtpartijen Siebe De Voogt

23 mei 2019

13u27 0 Brugge De voormalige portier van Club D in Brugge heeft 12 maanden cel gekregen voor twee vechtpartijen in het danscafé langs de Kuipersstraat. Voor twee andere knokpartijen werd Sadaam D. vrijgesproken.

Op 14 februari 2016 was op de camerabeelden van Club D te zien hoe Sadaam D., een amateurbokser, het buiten aan de stok kreeg met een klant. Hij verkocht de man in het tumult een vuistslag. Drie maanden later werd een man uit het niets tegen de grond geslagen in het café. Hij hield een gebroken neus en hersenschudding over aan de slagen en duidde D. achteraf aan als dader. Op 29 oktober vorig jaar liet de portier opnieuw van zich horen. Wederom deelde hij een vuistslag uit aan een klant. Toen op 22 december een man verdacht werd van diefstal, werd ook hij tegen de grond gemept. “Telkens paste de beklaagde zijn vaste tactiek toe: hij kwam niet opdagen voor z’n verhoor in de hoop de dans te ontspringen”, aldus de procureur. “Het is telkens niets meer of minder dan een figuurlijke middelvinger naar justitie.” Sadaam D. ontkende in totaal drie van de vier feiten. Zijn advocaat Joris Van Maele vroeg dan ook de vrijspraak. Vorige maand kwam ook een getuige twijfel zaaien over de schuld van de voormalige portier. Uiteindelijk sprak de rechter hem donderdagmorgen vrij voor twee vechtpartijen. Voor de twee andere legde de rechtbank Sadaam D. 12 maanden cel en 800 euro boete op. Sinds het bekend geraken van de feiten mag de man volgens zijn advocaat niet meer in Club D. komen. Het danscafé werkt sinds eind vorig jaar ook met professionele buitenwippers.