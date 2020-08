Even opschudding in Brugge door vermeende drenkeling aan Kolenkaai Siebe De Voogt

14 augustus 2020

13u22 0 Brugge Aan de Kolenkaai in Brugge was vrijdagmiddag even paniek door een vermeende drenkeling. Iemand had een bewoner van een woonboot in het water zien vallen, maar daar bleek uiteindelijk niets van aan.

Het incident gebeurde rond 12 uur. De bewoner van een van de woonboten die langs de Kolenkaai liggen aangemeerd, kwam bij het verlaten van zijn schip ten val. Een getuige dacht dat de man in het water was terecht gekomen en verwittigde de hulpdiensten. Brandweer en duikers snelden ter plaatse, maar moesten vaststellen dat van een drenkeling geen sprake was. De bewoner van de woonboot bleek gewoon op het droge te zijn gevallen. De brandweer kon dan ook snel terugkeren naar de kazerne.