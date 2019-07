Evelyne start, na 25 jaar in reissector, haar eigen reisbureau Bart Huysentruyt

11 juli 2019

12u37 0 Brugge Evelyne Honorez uit Assebroek is, na 25 jaar als reisconsulente, gestart met haar eigen zelfstandige reisbureau.

Evelyne wil mensen persoonlijk begeleiden en waagde vanuit die passie de sprong. “Na jarenlang werken in verschillende reisbureaus was het tijd om uit mijn comfortzone te stappen”, zegt ze. Ze begeleidt klanten in hun reis van offerte-aanvraag tot de retour naar huis. Honorez zorgt voor begeleiding op maat, al betaal je daar niet meer voor dan bij een reisbureau. “Dankzij Travel Experts België heb ik uitstekende contacten met verschillende partners wereldwijd. Hierdoor genieten de klanten van interessante voorwaarden en exclusieve voordelen. Een reis samenstellen is tijdrovend en brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Die zorg wil ik graag overnemen van mijn klanten”, zegt Evelyne, die zelf ook veel reiservaring heeft. Ze begon door als backpacker alle uithoeken van de wereld te verkennen: van Chili tot Japan en Nieuw-Zeeland. Het avontuurlijke zit nog altijd in haar genen, maar de rugzak hangt ondertussen aan de haak en is vervangen door iets meer comfort en luxe. Evelyne houdt van actieve rondreizen met een huurwagen in de natuur en een overnachting in een charmehotel.