Europees clubkampioenschap frisbee in 2020 in Brugge Bart Huysentruyt

05 december 2019

15u41 0 Brugge Het Europees clubkampioenschap Ultimate Frisbee vindt in 2020 plaats in sportpark Gulden Kamer in Brugge. De club Freezzz Beezzz kon de organisatie naar eigen stad halen.

Sinds de oprichting in 1986 heeft de club veel sportieve successen gekend: verschillende Belgische kampioenstitels werden binnengehaald en als hoogtepunt werden ze verkozen tot Sportploeg van het jaar 2017 door de Brugse sportjournalisten. “De finales van het EK brengen jaarlijks de absolute top van het Europese frisbeelandschap samen en uiteraard zijn wij verheugd om dit in Brugge te houden”, geeft schepen van Sport Franky Demon (CD&V) aan. “Drie dagen lang, van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober, spelen teams in drie reeksen verschillende matchen om een gooi te doen naar de Europese titel.” Plaatsing voor deze eindronde gebeurde tijdens regionale kwalificatietornooien waarin de beste clubs van landen uit die regio het tegen elkaar opnamen. Meer dan 15 matchen worden tijdens het EK in Brugge live gestreamed op verschillende online kanalen. Reportages, interviews, filmpjes en resultaten gaan massaal rond op sociale media. In 2011 was Brugge al eens gaststad voor het EK.

