Eropuit met de kinderen en geen zin in Halloween? Dit zijn onze tips voor een geslaagde herfstvakantie Sam Vanacker

25 oktober 2019

14u25 0 Brugge De herfstvakantie staat voor de deur en dat betekent dat er overal spoken, vampieren, heksen en ander halloweengespuis opduikt. Best leuk voor even, maar voor wie het ondertussen wel gehad heeft met die rubberen spinnen zijn er echter meer dan genoeg alternatieven.

Stoomboot ahoi

Het is weliswaar nog even wachten op de stoomboot uit Spanje, maar als uw kinderen nu al duchtig speelgoedfolders aan het doorbladeren zijn is het zeker de moeite om in Oostende naar de doe-expo SOS Stoomboot te gaan in Fort Napoleon. In deze interactieve expo is het de bedoeling dat jong en oud samen zoeken naar ondeugende Sinterklaashulpjes. De decors zijn alvast knap uitgewerkt. Zo moeten er Pietjes en Grietjes gezocht worden in een toiletruimte, in de keuken en op een zolder vol reiskoffers. De expo loopt nog tot en met 8 december en is elke dag open van 10 tot 17 uur. Tickets kosten 9 euro voor een volwassene en 7 euro voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Alle info: www.visitoostende.be.

