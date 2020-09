Ernstige verontreiniging in Capucijnenrei door blunder van firma die ondergrondse parking uitbreidt Bart Huysentruyt

02 september 2020

21u25 0 Brugge Er is woensdag ernstige verontreiniging vastgesteld van de Capucijnenrei nabij het Albertpark in Brugge. Arbeiders van de firma die de ondergrondse parking 't Zand uitbreidt, hebben een fout gemaakt.

Voorbijgangers merkten de verontreiniging woensdagnamiddag op. Het begon hevig te stinken in de omgeving van het park en het goedje legt ook een laagje op de reien. Er zou sprake zijn van een gedaald zuurstofgehalte van 60 procent. Het stadslabo onderzoekt momenteel ook andere parameters. De verontreiniging heeft zich al verspreid over 100 meter. Het is zo dat zowel door de stad Brugge als door Vlaanderen aan het bedrijf is gevraagd om het opgepompt grondwater voor de uitbreiding van de parking ‘t Zand zoveel mogelijk te hergebruiken. Een gedeelte van het bemalingswater zou dan terug in de reien worden gepompt.

Blunder

“Aan de firma is gevraagd om een proefopstelling te maken", legt schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V) uit. “Om waterverspilling tegen te gaan, wordt gevraagd om een deel van het grondwater in de riolen te laten lopen en een deel ervan in de reien. De voorwaarde is evenwel dat dit water gezuiverd wordt met beluchters. Er moeten eerst stalen genomen worden, vooraleer we dat water in de reien laten vloeien. De firma heeft echter een fout gemaakt: het water dat naar de riolen moest, liep rechtstreeks de Capucijnenrei in. Dit is een blunder.”

Sinds woensdag rond 14 uur is de situatie onder controle, al is nog niet duidelijk hoe verontreinigd dit deel van de reien nu echt is. “We wachten de resultaten van het stadslabo af en pompen proper vers water bij om zoveel mogelijk te verdunnen”, aldus Demon.