Eritreeër aangehouden voor smokkel van 15 transmigranten: 6 kompanen werden eerder al gearresteerd Siebe De Voogt

27 oktober 2019

18u53 0 Brugge De Brugse onderzoeksrechter heeft een Eritreeër aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Hij zou deel uitmaken van een bende die twee jaar geleden vijftien transmigranten probeerde te smokkelen via de A11 in Brugge. Zes kompanen werden eerder al gearresteerd.

Het onderzoek naar de smokkelorganisatie ging van start, toen de Brugse politie begin december 2017 een melding kreeg over een incident op de A11. Vijftien transmigranten uit Ethiopië en Eritrea hadden geprobeerd om uit een rijdende vrachtwagen te springen. Eén van hen brak bij z’n sprong z’n benen. Het gerecht kon tijdens het onderzoek een bende in kaart brengen die actief was in meerdere provincies. Enkele bendeleden werkten vanuit Oostende en smokkelden onder meer in Jabbeke, Wetteren, Antwerpen en Brussel. Ook in Wallonië was de smokkelorganisatie actief. In oktober vorig jaar werden bij huiszoekingen zes verdachte smokkelaars opgepakt en aangehouden: allen twintigers uit Ethiopië en Eritrea. Eén man bleef uit het vizier van de speurders, maar kon afgelopen donderdag alsnog worden gearresteerd. De 30-jarige Eritreeër werd aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter en verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Zijn zes kompanen zijn intussen al op vrije voeten.